«Алюмпарк» представил арт-объект «Световое дерево» на фестивале Чайковского

В рамках 69-го фестиваля «На родине П. И. Чайковского» с 25 июня по 5 июля 2026 года на Центральной площади Ижевска появился арт-объект «Световое дерево». Пятиметровую алюминиевую инсталляцию установила компания «Алюмпарк», выступившая партнером мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Алюмпарк» Фото: «Алюмпарк»

Арт-объект не только украсил и осветил пространство, но и стал частью интерактивной программы фестиваля. Жители и гости Ижевска загадывали желания, фотографировались рядом с деревом и принимали участие в фотоконкурсе, организованном «Алюмпарком» .

Жюри оценивало конкурсные работы по пяти критериям: оригинальность идеи, творческий подход, художественное и композиционное качество, соответствие теме и общее эмоциональное впечатление. По итогам пять авторов-победителей получили подарочные сертификаты.

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Горожане отметили необычный дизайн арт-объекта, назвав его «яркой точкой притяжения на Центральной площади».

О компании

«Алюмпарк» — отечественный производитель комплектов наружного освещения из анодированного алюминия. Компания разрабатывает и изготавливает опоры освещения, светильники, комплексы освещения, арт-объекты, самокатопарковки и другое для общественных пространств и дворов ЖК.