«Парма» подписала 28-летнего американского защитника

Баскетбольный клуб «Бетсити Парма» объявил о заключении однолетнего соглашения с 28-летним американским защитником Брайаном Фоббсом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

В школьные и студенческие годы Фоббс играл за колледж Дженеси, а после — за команду первого дивизиона NCAA «Тайгерс» из Таусонского университета. Профессиональную карьеру он начал в Финляндии в команде «Вилпас Викингз». После этого он играл за бельгийский «Кенгуру Мехелен», где стал MVP (самым ценным игроком) национальной лиги в 2023 году. Затем американский баскетболист выступал за итальянский «Динамо Сассари», а также за немецкие команды «Телеком Баскетс» и «Ольденбург».

В прошедшем сезоне в составе «Ольденбурга» американский баскетболист в среднем набирал 14,6 очка, делал 3,9 подбора и отдавал 2,9 передачи в 34 матчах в немецкой Бундеслиге.