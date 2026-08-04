В Перми будут судить владельца кафе, на территории которого погибла девушка

Кировский суд Перми рассмотрит уголовное дело в отношении владельца кафе «ПивоМясо», обвиняемого в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Летом прошлого года одна из посетительниц упала со второго этажа кафе на забор и скончалась от полученных травм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс-Карты Фото: Яндекс-Карты

По версии следствия, обвиняемый самовольно пристроил к кафе летнюю веранду, оборудовав в ней танцевальный зал, и перепланировал второй этаж, разместив там комнату отдыха с постоянно открытыми дверью и окном, ведущим на крышу веранды.

При этом территория заведения была огорожена металлическим забором с заостренными пиками, расположенными в непосредственной близости от веранды. Владелец кафе знал о свободном неконтролируемом доступе посетителей в служебную зону и опасности падения с крыши веранды, однако не предпринял никаких мер для ограничения доступа и обеспечения безопасности гостей. В кафе также отсутствовали охрана и персонал, контролирующий нахождение посетителей. Все это, по мнению следствия, в итоге привело к трагедии: в мае 2025 года 18-летняя девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, беспрепятственно прошла в служебную комнату отдыха, вышла через окно на крышу веранды и попыталась спуститься вниз, но потеряла равновесие. В результате падения девушка напоролась на пики металлического забора и от полученных травм скончалась на месте.

По факту смерти девушки было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования следствие пришло к выводу, что все произошедшее — несчастный случай.