Цена квадратного метра в пермских новостройках выросла на 3,1% за месяц

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Перми в июле составила 169,8 тыс. руб. Это на 3,1% выше, чем за первое полугодие 2026 года. При этом средняя цена квартиры в новых домах выросла на 1,1% — до 8,47 млн руб. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В среднем по крупным городам России квадратный метр в новостройках подорожал на 2,8%, до 164,5 руб. Значительно выросли цены в Сочи (+9,6%), Махачкале (+9,3%), Санкт-Петербурге (+8%), Волжском (+6,8%) и Мурманске (+6,6%). Спад цен зафиксирован в Грозном (–8,4%), Краснодаре (–4,1%), Череповце (–3,7%), Барнауле (–2,5%) и Якутске (–2,2%).

При этом квартиры в новых домах наиболее заметно подорожали в Набережных Челнах (+9,7%), Махачкале (+9,7%), Владимире (+8%), Сургуте (+7,6%) и Мурманске (+6,8%). В лидерах спада цен оказались Грозный (–9,6%), Чебоксары (–5,3%), Саранск (–5,3%), Улан-Удэ (–3,9%) и Барнаул (–3,8%).