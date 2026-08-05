Владелец рыбоводного хозяйства в Чайковском просит уточнить площадь изымаемых земель

Арбитражный суд Пермского края приобщил к делу по иску краевой прокуратуры к экс-председателю земского собрания Чайковского округа Юрия Ланге ряд документов. В частности, ответчиком была представлена схема расположения береговой линии и полосы участка прибрежной зоны и акватории Камы, где господин Ланге занимается рыбоводным хозяйством. Согласно схеме, площадь поверхности воды составляет 20,9 га. По мнению надзорного органа, площадь участка, который должен быть изъят из незаконного пользования, составляет 33 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В ходе судебного заседания представительница ответчика предложила прокуратуре уточнить свои требования. К делу также было приобщено заявление о предоставлении водного объекта в пользование. По информации представительницы господина Ланге, договор о водопользовании пока не зарегистрирован в Государственном водном реестре, но уже подписан министерством природных ресурсов Прикамья.

С иском к Юрию Ланге прокуратура Пермского края обратилась в арбитражный суд минувшей весной.

Надзорный орган намерен истребовать из незаконного владения части земельного участка площадью 33 га на береговой полосе и в акватории Нижнекамского водохранилища в Чайковском. Спорная земля является частью участка общей площадью 44 га и относится к землям сельхозназначения, используется под рыбоводство.

Обращение в суд последовало после выявления нарушений в ходе проверки исполнения водоохранного законодательства. В частности, было установлено, что принадлежащий ответчику участок находится в границах береговой полосы, а основная его часть — в акватории Нижнекамского водохранилища. Согласно законодательству, передача земли в границах водного объекта, а также его акватории невозможна. Указанная территория относится к объектам общего пользования, поэтому нахождение спорного участка в частной собственности нарушает права неопределенного круга лиц, считают в прокуратуре.