Суд ужесточил наказание главному инженеру «Астраханьэнерго» за получение взяток

Вступил в силу приговор Наримановского районного суда главному инженеру Правобережного района электрических сетей филиала ПАО «Россети Юг» — «Астраханьэнерго». Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный инженер «Астраханьэнерго» получил год колонии за получение взятки

Фото: Нина Шевченко Главный инженер «Астраханьэнерго» получил год колонии за получение взятки

Фото: Нина Шевченко

Суд установил, что фигурант трижды получил взятки на общую сумму 150 тыс. руб. за ускоренное технологическое присоединение антенно-мачтового сооружения связи к электросетям. Первоначально Наримановский районный суд назначил ему наказание в виде штрафа.

Астраханский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора и ужесточил приговор. Инженера «Россети Юг» приговорили к одному году исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденному запрещено в течение трех лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в сфере технологического присоединения к сетям.

Суд также постановил конфисковать у виновного денежные средства в размере взятки.

Марина Окорокова