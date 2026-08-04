В Татарстане число происшествий с маломерными судами превысило уровень 2025 года

С начала навигации в Татарстане зафиксировано 11 происшествий с маломерными судами. Это больше, чем за весь прошлый навигационный период, когда их было 10. Об этом сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по республике Регина Гаязова.

По ее словам, в текущем сезоне погибли семь человек, спасены десять. До завершения навигационного периода остается еще три месяца.

В пяти случаях причиной происшествий стали столкновения из-за нарушения скоростного режима и управления в состоянии опьянения — возраст судоводителей составил от 29 до 45 лет. В шести случаях люди падали за борт из-за нарушения правил маневрирования, находясь на воде без спасательных жилетов — в этих случаях за штурвалом были водители от 50 до 70 лет. Погибшие зафиксированы в Мензелинском, Зеленодольском, Чистопольском (по двое) и Актанышском (один человек) районах.

При этом общая смертность на воде в Татарстане за год снизилась на 19% — с начала года погиб 41 человек против 51 годом ранее. Основной причиной гибели остается купание в необорудованных местах, из-за чего погибли 19 человек, включая шестерых детей.

Анар Зейналов