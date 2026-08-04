В Самаре суд рассмотрел апелляцию на приговор бывшему директору сети аптек «Амедея» и фармацевтам

Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор бывшему директору сети аптек «Амедея» Дмитрию Пунько и фармацевтам Юлии Прокофьевой и Ирине Алямкиной, которые были признаны виновными в создании организованной группы для незаконного сбыта сильнодействующих рецептурных препаратов (ч. 3 ст. 234 УК РФ). Апелляционные жалобы удовлетворены частично, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Как уточняют в пресс-службе суда, Центральный районный суд Тольятти назначилДмитрию Пунько наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима сроком на 5 лет, Юлии Прокофьевой — на 3 года 6 месяцев, Ирине Алямкиной — на 3 года.

Согласно материалам дела, с марта 2022 года по октябрь 2024 года подсудимые действовали под руководством Дмитрия Пунько, «который получал крупные партии препаратов от неустановленного поставщика, доставлял их в аптеку или хранил у себя дома и передавал соучастникам». Юлия Прокофьева и Ирина Алямкина хранили товар в квартирах, гаражах и непосредственно в аптеке. Во время обысков у фигурантов изъяли несколько десятков тыс. таблеток. У организатора обнаружили более 11 тыс. капсул препарата (свыше 4,6 кг), а также крупные суммы наличных, включая 749 тыс. руб. из квартиры одного из фармацевтов, мобильные телефоны и пустые упаковки.

Апелляционная инстанция Самарского областного суда исключила из приговора квалифицирующий признак «незаконная перевозка сильнодействующих веществ» для Дмитрия Пунько и Ирины Алямкиной, в связи с чем приговор был смягчен. В остальной части приговор оставлен без изменения. Апелляционные жалобы защиты удовлетворены частично, представление прокурора оставлено без удовлетворения.

Руфия Кутляева