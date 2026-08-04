В Башкирии ожидается туман

5 августа в Башкирии ожидается переменная облачность, без существенных осадков, сообщает Башгидрометцентр.

Подует северо-западный, западный ветер, 5– 10 м/с.

Столбик термометра ночью опустится до +10…+15°, днем поднимется до+23…+28°.

Ночью и утром на отдельных участках дорог будет туман, видимость в котором составит не более 500 м.

В Уфе синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер будет северо-западный, западный 5– 10 м/с. Температура воздуха ночью понизится до +13…+15°, днем повысится до +24…+26°.

Майя Иванова