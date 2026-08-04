Экс-директор «Жилстройинвеста» подала иски к бывшему работодателю

Бывший директор уфимского застройщика ООО «"Группа компаний" Жилстройинвест»" и его дочерних фирм Гульнара Махмутова обратилась с исками к бывшим работодателям. По данным Октябрьского районного суда Уфы, заявления касаются взыскания невыплаченной зарплаты и других вопросов вознаграждения за труд.

Ответчиками в споре выступают ООО «Специализированный застройщик "Дружба"», ООО «Специализированный застройщик "Зорге парк — ЖСИ"», ООО «Специализированный застройщик "ЖСИ"», ООО «Специализированный застройщик "Зорге премьер — ЖСИ"» и ООО «Специализированный застройщик "Четыре сезона — ЖСИ"». Кроме того, третьими лицами в спорах участвуют владелец группы компаний Рабис Салихов, Гострудинспекция и головная компания «Жилстройинвеста».

28 июля суд отказал в иске госпожи Махмутовой к «Зорге парк — ЖСИ», а один из исков к «Зорге премьер — ЖСИ» возвращен заявительнице.

Спор с «Дружбой» суд рассмотрит 4 августа, с «Четырьмя сезонами» — 13 августа, второй спор с «Зорге премьер — ЖСИ» и с ЖСИ — 14 августа.

Гульнара Махмутова возглавляла различные компании застройщика с 2020 года. В конце сентября прошлого года ей предъявили обвинение в даче 400 тыс. руб. взятки старшему инспектору госжилнадзора Башкирии за подпись, подтверждающую соответствие построенного дома проектной документации. С тех пор руководство дочерними фирмами перешло к управляющей фирме «Жилстройинвест девелопмент».

В ЖСИ называют претензии Гульнары Махмутовой необоснованными. «Застройщик свои обязательства по выплате денежных средств согласно трудовому законодательству исполнил в полном объеме»,— заявили в компании, обратив внимание на решение суда, отказавшему госпоже Махмутовой по одному из исков.

Идэль Гумеров