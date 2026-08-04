В Башкирии прокуратура потребовала обеспечить безопасность людей на воде

Благовещенская межрайонная прокуратура потребовала от администрации Благовещенска и индивидуального предпринимателя, предоставляющего в прокат катамараны, обеспечить безопасность людей на воде.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в марте этого года бизнесмен арендовал участок земли на берегу реки Потеха для пункта проката катамаранов, а в июле провел некое культурно-массовое мероприятие. Как следует из релиза ведомства, «ни представители муниципалитета, ни арендатор участка» не запрещали отдыхающим, включая детей, заходить в воду. При этом, пояснили в прокуратуре, на берегу реки не были организованы безопасные места для купания.

Майя Иванова