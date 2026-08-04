Клуб ракеточных видов спорта в «Колизей-Синема» начал работу в техническом режиме

В Перми начал работу клуб ракеточных видов спорта в ТЦ «Колизей». О том, что с 1 августа клуб работает в техническом режиме, сообщается в соцсетях клуба. Первыми на это обратили внимание «Интересная Пермь». Для бронирования открыты три падел-корта и зал для настольного тенниса. Корты для сквоша и бадминтона сейчас находятся на завершающем этапе подготовки.

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Напомним, клуб ракеточных видов спорта «Корты» расположится на месте бывшего кинотеатра торгового центра «Колизей - Синема» на площади 5,5 тыс.кв.м. О том, что владелец помещений решил перепрофилировать объект, стало известно в марте.

На площадке разместятся пять кортов для падел-тенниса, залы для сквоша и бадминтона, а также большое количество столов для настольного тенниса.