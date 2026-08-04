«Яндекс» зарегистрировал юрлицо для медицинского ИИ-ассистента

Составлено ИИ-Ассистентъ

Регистрация ООО «Яндекс мед» для развития технологий искусственного интеллекта в медицине является частью более широкой стратегии «Яндекса» по фокусировке на нейросетях в этой сфере. Ранее, в сентябре 2024 года, компания продала свой сервис телемедицины «Яндекс Здоровье» компании Genotek, но при этом объявила о планах продолжать работать в медицине, сосредоточившись именно на ИИ-разработках. Отметим, что «Яндекс» с 2020 года инвестировал в Genotek, что, по мнению участников рынка, могло повлиять на условия сделки.

В целом, использование ИИ в медицине становится все более распространенным: например, в Северной Осетии за первое полугодие 2025 года проведено более 31 тыс. диагностик заболеваний с его помощью, а Минздрав сообщал, что ИИ сокращает время диагностики на 40% и повышает выявление патологий на 15-20%. Однако эксперты и сам Минздрав подчеркивают, что ИИ является лишь помощником врача, а не его заменой, и окончательное решение всегда остается за медицинским специалистом.

«Яндекс» активно развивает ИИ-технологии не только в медицине. Компания является одним из крупнейших российских разработчиков технологий искусственного интеллекта, входит в Альянс в сфере ИИ, и ее продукты уже используют YandexGPT. В частности, «Яндекс» внедряет ИИ в образовательные проекты, разрабатывает ИИ-помощников для различных задач и даже экспериментирует с возможностью появления у ИИ собственных предпочтений. Кроме того, компания совместно с Институтом системного программирования РАН занимается разработкой системы маркировки контента, сгенерированного искусственным интеллектом.