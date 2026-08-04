«Яндекс» зарегистрировал юрлицо для медицинского ИИ-ассистента
«Яндекс» (MOEX: YDEX) зарегистрировал юридическое лицо ООО «Яндекс мед» для развития технологий искусственного интеллекта в области медицины. Согласно информации в реестре ЕГРЮЛ, юрлицо было создано 31 июля.
Основной вид деятельности компании — разработка компьютерного программного обеспечения. В дополнительных видах деятельности указаны обработка данных, предоставление услуг по размещению информации, управление компьютерным оборудованием и другие функции. Уставный капитал составил 10 тыс. руб. Представитель «Яндекса» подтвердил «Ведомостям», что компания создала новое юрлицо, однако не раскрыл дальнейшие планы по развитию сервиса.
Газета отмечает, что «Яндекс мед» связан с одноименным ИИ-сервисом для медицинских организаций. На это, помимо названия, указывает назначение на должность генерального директора Елизаветы Поповой — руководителя направления «Яндекс мед». Пилотную версию сервиса «Яндекс» представил в конце июня. Он предназначен для автоматизации рутинной работы врачей в московских клиниках. ИИ-ассистент расшифровывает разговоры с пациентами, ищет информацию в медицинской базе данных, суммирует историю болезни пациента. Финальное решение по диагнозу и лечению остается за врачом.
Регистрация ООО «Яндекс мед» для развития технологий искусственного интеллекта в медицине является частью более широкой стратегии «Яндекса» по фокусировке на нейросетях в этой сфере. Ранее, в сентябре 2024 года, компания продала свой сервис телемедицины «Яндекс Здоровье» компании Genotek, но при этом объявила о планах продолжать работать в медицине, сосредоточившись именно на ИИ-разработках. Отметим, что «Яндекс» с 2020 года инвестировал в Genotek, что, по мнению участников рынка, могло повлиять на условия сделки.
В целом, использование ИИ в медицине становится все более распространенным: например, в Северной Осетии за первое полугодие 2025 года проведено более 31 тыс. диагностик заболеваний с его помощью, а Минздрав сообщал, что ИИ сокращает время диагностики на 40% и повышает выявление патологий на 15-20%. Однако эксперты и сам Минздрав подчеркивают, что ИИ является лишь помощником врача, а не его заменой, и окончательное решение всегда остается за медицинским специалистом.
«Яндекс» активно развивает ИИ-технологии не только в медицине. Компания является одним из крупнейших российских разработчиков технологий искусственного интеллекта, входит в Альянс в сфере ИИ, и ее продукты уже используют YandexGPT. В частности, «Яндекс» внедряет ИИ в образовательные проекты, разрабатывает ИИ-помощников для различных задач и даже экспериментирует с возможностью появления у ИИ собственных предпочтений. Кроме того, компания совместно с Институтом системного программирования РАН занимается разработкой системы маркировки контента, сгенерированного искусственным интеллектом.