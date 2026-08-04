В Соликамский суд могут назначить нового заместителя председателя
Квалификационная коллегия судей (ККС) Пермского края рекомендовала назначить заместителем председателя Соликамского городского суда Антона Мошева. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании ККС.
Антон Мошев в ноябре 2021 года был назначен на должность мирового судьи Соликамского судебного района. В феврале 2024 года указом президента РФ назначен на должность судьи Соликамского городского суда.
С ноября 2021 года Соликамский городской суд возглавляет Нина Липина. Срок ее полномочий истекает в ноябре 2026 года.