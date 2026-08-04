ФСБ задержала жителя Крыма за печать деталей для дронов ВСУ на 3D-принтере

Оперативники ФСБ в Крыму задержали россиянина по подозрению в работе на СБУ. По данным спецслужбы, он с помощью 3D-принтеров собирал БПЛА и изготавливал для них отдельные компоненты. Против мужчины возбудили уголовное дело о госизмене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По информации ФСБ, жителя Красноперекопска завербовал сотрудник СБУ в одном из мессенджеров. По указанию куратора мужчина собирал сведения о передвижениях российских военнослужащих и расположении объектов критической инфраструктуры Крыма, заявили в ЦОС.

Позже куратор дал задание россиянину организовать производство компонентов для беспилотников на 3D-принтерах. Созданные им дроны, в том числе, оборудовались для автоматического сброса боеприпасов, заявили в ФСБ.

Во время обысков изъяли четыре 3D-принтера и 22 беспилотника самолетного и квадрокоптерного типов, а также пульты управления ими. Кроме того, силовики нашли более 200 комплектующих для БПЛА (батареи, электродвигатели и антенны), оптико-волоконный кабель, радиостанции, компьютеры и мобильные телефоны.

Никита Черненко