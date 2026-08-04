Россия приостановила продажу еще 70 тыс. бутылок воды из Армении

Оператор госсистемы маркировки «Честный знак» ЦРПТ по поручению Роспотребнадзора заблокировал реализацию более 70 тыс. бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении, сообщили «Ъ» в организации. Решение принято из-за нарушения производителями обязательных требований к продукции.

Под ограничения попали минеральная питьевая лечебно-столовая вода «БЖНИ» (BJNI), которую производят на заводе минеральных вод «RRR», а также природная питьевая вода «Просто Азбука», в том числе детская, от армянской компании «ВАТЕРЛОК» и безалкогольное Мохито торговой марки DARBAS (ООО «Арсен ев Нерсес»).

«В настоящий момент реализация указанных Роспотребнадзором партий запрещена в розничных и онлайн-каналах до завершения всех необходимых проверок. Система маркировки интегрирована с каждой кассой страны, что позволяет мгновенно обеспечить механизм защиты потребителей»,— прокомментировал замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

С конца мая Россия последовательно запрещала поставки различной продукции из Армении, в том числе алкоголя, овощей, фруктов и цветов. Российские власти утверждают, что меры временные и связаны с безопасностью товаров. При этом в Армении называли ограничения политизированными.