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Россия приостановила продажу еще 70 тыс. бутылок воды из Армении

Оператор госсистемы маркировки «Честный знак» ЦРПТ по поручению Роспотребнадзора заблокировал реализацию более 70 тыс. бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении, сообщили «Ъ» в организации. Решение принято из-за нарушения производителями обязательных требований к продукции.

Под ограничения попали минеральная питьевая лечебно-столовая вода «БЖНИ» (BJNI), которую производят на заводе минеральных вод «RRR», а также природная питьевая вода «Просто Азбука», в том числе детская, от армянской компании «ВАТЕРЛОК» и безалкогольное Мохито торговой марки DARBAS (ООО «Арсен ев Нерсес»).

«В настоящий момент реализация указанных Роспотребнадзором партий запрещена в розничных и онлайн-каналах до завершения всех необходимых проверок. Система маркировки интегрирована с каждой кассой страны, что позволяет мгновенно обеспечить механизм защиты потребителей»,— прокомментировал замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

С конца мая Россия последовательно запрещала поставки различной продукции из Армении, в том числе алкоголя, овощей, фруктов и цветов. Российские власти утверждают, что меры временные и связаны с безопасностью товаров. При этом в Армении называли ограничения политизированными.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Введенные Россией ограничения на поставки воды и газированных напитков из Армении являются частью серии мер, последовательно применяемых с конца мая. В частности, ранее под запрет Роспотребнадзора попала минеральная вода «Джермук» из-за превышения допустимой концентрации хлоридов, сульфатов и гидрокарбонат-ионов. До этого, в феврале 2024 года, Роспотребнадзор уже приостанавливал продажу отдельных партий «Джермука» после инцидента с отравлением жителя Владикавказа, где вместо воды в бутылке оказался уксус.

Одновременно Россельхознадзор ввел ограничения на импорт из Армении цветов, овощей, фруктов, а также некоторых видов алкоголя. Причины этих мер российская сторона объясняет выявленными нарушениями и необходимостью обеспечения безопасности продукции, в то время как в Армении их называют политизированными. Отмечается, что проблема контроля качества армянских товаров, в том числе коньяка, возникала и ранее.

Подобные ограничения рассматриваются как инструмент давления со стороны России на фоне обострения российско-армянских отношений. Армянские власти, в свою очередь, предпринимают шаги по поиску альтернатив в сфере безопасности и сотрудничества, а товарооборот между двумя странами демонстрировал снижение в последние годы. В случае дальнейшего сближения Армении с Евросоюзом Россия также намерена остановить поставки газа, нефтепродуктов и алмазов в эту страну.

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