В Ульяновской области в этом году планируют отремонтировать 101 многоквартирный дом

В 2026 году на территории Ульяновской области планируют отремонтировать 101 многоквартирный дом, сообщает губернатор региона Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы Ульяновской области, в 17 муниципалитетах предусмотрено 207 видов работ: от замены изношенных инженерных сетей до ремонта крыш. Наибольший объем запланирован в Ульяновске.

В 15 многоквартирных домах Ульяновска, Димитровграда, Новоульяновска, Новомалыклинского Новоспасского и Радищевского районов отремонтируют фасады в этом сезоне.

Алексей Русских отмечает, что по итогам проведения капремонта свои жилищные условия улучшат более 20 тыс. человек. Работы уже завершены по 141 виду в 58 домах, продолжаются еще на 31 объекте. В регионе идет активная замена лифтов, в этом году запланировано обновление 113 единиц в МКД Ульяновска и Димитровграда.

Руфия Кутляева