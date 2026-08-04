Главное на рынке недвижимости к утру 4 августа

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства небоскреба «Лахта Центр 2» в Приморском районе Санкт-Петербурга, свидетельствуют данные единого госреестра заключений. Высота здания составит 710 м. Застройщиком выступает АО «Синергия», а техзаказчиком — АО «Ренконс». Высота «Лахта Центра», построенного для штаб-квартиры «Газпрома», составляет 462 м. Объект сдали в 2018 году. В 2024-м было подписано соглашение о строительстве в Петербурге бизнес-центров «Лахта Центр 2» (710 м) и «Лахта Центр 3» (570 м).

Госкорпорация «Дом.РФ» выкупила у сети сервисных офисов Business Club бизнес-центр «Обсидиан» на Ходынском поле, пишут «Ведомости» со ссылкой на выписку Росреестра. Площадь комплекса на ул. Авиаконструктора Микояна составляет 10,7 тыс. кв. м. В начале года «Обсидиан» выставляли на продажу примерно за 4,8 млрд руб. без учета НДС.

Девелопер Esve Group закрыл сделку по покупке участка на Авиамоторной улице. Ранее на этом участке одобрили строительство бизнес-центра наземной площадью более 8,7 тыс. кв. м. Высота здания составит 11 этажей. Проект разработало архитектурное бюро Ariada. В 2024 году участок выкупила у госкорпорации «Дом.РФ» компания «МФ Капитал» Артема Мосолова.

В Москве впервые за три года сменился второй номер в топе застройщиков жилья по объему строительства — компания «Самолет» уступила место MR Group. Вся десятка лидеров, по данным Единой информационной системы жилищного строительства на 1 августа 2026 года, выглядит так:

ГК «ПИК» — возводит 1,9 млн кв. м жилья, доля рынка по площади — 12%;

— возводит 1,9 млн кв. м жилья, доля рынка по площади — 12%; MR Group — 1,1 млн кв. м., доля — 6,8%;

— 1,1 млн кв. м., доля — 6,8%; «Самолет» — 1 млн кв. м, доля — 6,4%;

— 1 млн кв. м, доля — 6,4%; «Донстрой» — 0,8 млн кв. м, 5,1%;

— 0,8 млн кв. м, 5,1%; ФСК — 0,7 млн кв. м., 4,7%;

— 0,7 млн кв. м., 4,7%; А101 — 0,6 млн кв. м., 3,9%;

— 0,6 млн кв. м., 3,9%; Level Group — 0,6 млн кв. м., 3,9%;

— 0,6 млн кв. м., 3,9%; «АБСОЛЮТ» — 0,5 млн кв. м, 2,7%;

— 0,5 млн кв. м, 2,7%; «Брусника» — 0,3 млн кв. м., 2,2%;

— 0,3 млн кв. м., 2,2%; «Страна Девелопмент» — 0,3 млн кв. м., 2,2%.

Построенный в 1978 году торговый комплекс «Перовский» (18 336 кв. м) на Свободном проспекте в Новогирееве снова выставлен на продажу по процедуре банкротства владельца (АО «Торговый дом «Перовский») Стартовая цена — 2,002 млрд руб. Торги пройдут в середине сентября. «Перовский» впервые выставляли на продажу в июле за 2,22 млрд руб., но тогда покупателя не нашлось.