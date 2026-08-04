Акции «Ленты» подешевели более чем на 5% после новостей о пожаре в РЦ Ленобласти

Акции ритейлера «Лента» на торгах Мосбиржи в 11:05 упали на 5,08% — до 1,823 тыс. руб. за бумагу. К 11:29 котировки скорректировались на отметке 1,852 тыс. руб. за акцию (-3,59%).

Так бумаги «Ленты» отреагировали на сообщения СМИ о пожаре в распределительном центре (РЦ) ритейлера в Ленинградской области. «Фонтанка» писала, что возгорание возникло после ночной атаки БПЛА в регионе. При ЧП, по информации издания, пострадал один из сотрудников РЦ — водитель штабелера. Его с ожогами доставили в больницу.