Оренбургское УФАС потребовало снизить цены на газ на восьми заправках

Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области направило предупреждения восьми продавцам газомоторного топлива в регионе. Как сообщили в ведомстве, на указанных АГЗС завысили розничные цены на сжиженные углеводородные газы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Компании обязаны устранить выявленные нарушения в течение десяти дней с момента получения предупреждений. В противном случае УФАС может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее антимонопольная служба уже выдавала предостережения трем компаниям, завышавшим цены на бензин. Им также предписано исправить ситуацию в десятидневный срок. Ситуация на рынке топлива остается на контроле УФАС.

Яна Вежлева