Умер один из пострадавших при атаке БПЛА по Волгограду

Один из восьми пострадавших при атаке ВСУ на Волгоград 31 июля умер в больнице. Об этом сообщили «РИА Новости» в комитете здравоохранения региона.

«Второй пациент, находящийся в реанимации, продолжает лечение. Его состояние оценивается как средней степени тяжести»,— сообщили в комитете.

Всего в больницах продолжают лечение пятеро пострадавших при атаке. Двое пациентов выписались, их состояние оценивают как удовлетворительное.

ВСУ атаковали Волгоград с помощью БПЛА в ночь на 31 июля. Одна женщина погибла, восемь человек получили ранения. На юге города произошел пожар на предприятии топливно-энергетического комплекса. Под удар попал склад Wildberries.