Мишустин анонсировал создание 12 круглогодичных курортов в России

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о реализации проекта «Пять морей и озеро Байкал», который предполагает создание 12 круглогодичных курортов в 10 российских регионах. Об этом он сообщил на совещании по развитию туризма, прошедшем в Горно-Алтайске.

По словам господина Мишустина, регионы в 2026 и 2027 годах получат по 9 млрд руб. на благоустройство туристических центров, включая фестивали, исторические территории, пляжи и туристические маршруты. Также запланирована модернизация 75 аэропортов, на 38 из них уже идут работы.

Кроме того, премьер рассказал о программе льготного кредитования, которая сейчас поддерживает строительство 300 гостиниц и многофункциональных комплексов с более чем 63 тыс. номеров, а также возведение 40 круглогодичных объектов — аквапарков, горнолыжных курортов и парков развлечений. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет около 1,6 трлн руб., из которых 1 трлн руб. — субсидируемый кредитный портфель. На данный момент свыше 50 таких объектов уже принимают гостей.