Мишустин анонсировал создание 12 круглогодичных курортов в России
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о реализации проекта «Пять морей и озеро Байкал», который предполагает создание 12 круглогодичных курортов в 10 российских регионах. Об этом он сообщил на совещании по развитию туризма, прошедшем в Горно-Алтайске.
По словам господина Мишустина, регионы в 2026 и 2027 годах получат по 9 млрд руб. на благоустройство туристических центров, включая фестивали, исторические территории, пляжи и туристические маршруты. Также запланирована модернизация 75 аэропортов, на 38 из них уже идут работы.
Кроме того, премьер рассказал о программе льготного кредитования, которая сейчас поддерживает строительство 300 гостиниц и многофункциональных комплексов с более чем 63 тыс. номеров, а также возведение 40 круглогодичных объектов — аквапарков, горнолыжных курортов и парков развлечений. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет около 1,6 трлн руб., из которых 1 трлн руб. — субсидируемый кредитный портфель. На данный момент свыше 50 таких объектов уже принимают гостей.
Власти России активизировали проекты по развитию внутреннего туризма после того, как изоляция страны от многих направлений привычного отдыха вынудила изменить стратегию. Одной из ключевых целей является увеличение номерного фонда гостиниц на 400 тысяч номеров и создание мегакурортов. Предполагается, что эти меры позволят удвоить внутренний туристический поток до 140 миллионов поездок в год к 2030 году.
Реализация программы льготного кредитования строительства и реконструкции объектов туристической инфраструктуры была анонсирована Владимиром Путиным. Эта программа предоставляет льготные кредиты под 3-5% годовых на срок до 15 лет для инвесторов. Однако существуют ограничения: кредиты выдаются сертифицированным объектам категории не менее «трех звезд» с площадью от 5 тысяч кв. м или номерным фондом от 120 номеров. Власти также используют различные меры господдержки, включая субсидирование, налоговые льготы и обнуление НДС для гостиниц, чтобы стимулировать инвестиции в отрасль.
Несмотря на государственную поддержку, бизнес относится к крупным проектам осторожно. Инвесторы указывают на высокие риски в туриндустрии и часто замораживают или пересматривают существующие проекты. Эксперты отмечают, что текущая экономическая ситуация, санкции и потрясения негативно влияют на новые проекты. В связи с этим, цели по номерному фонду, вероятно, придется сократить почти вдвое, а вместо части гостиниц могут появиться кемпинги.