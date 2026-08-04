В Забайкалье за сутки вода ушла с 900 участков

В Забайкальском крае стабилизировалась гидрологическая обстановка. Почти 900 приусадебных участков освободились от воды после ливней, прошедших 2 августа. Как сообщает министерство лесного хозяйства региона, в зоне подтопления остаются еще 116 участков в трех населенных пунктах, в том числе в Чите. В министерстве также уточняют, что подтопленных жилых домов и автомобильных дорог не зафиксировано, а «ситуация находится на контроле».

3 августа минлеса сообщало, что в течение дня был зафиксирован рост уровня воды на большинстве рек региона от 5 см до 42 см. В министерстве предполагали, что 4 и 5 августа подтопления будут продолжаться. В этот же день глава региона Александр Осипов сообщил, что в Забайкалье из-за дождевых паводков пострадало более 1 тыс. участков. Больше всего в Читинском округе — 970 участков. В Чите было подтоплено 14 жилых домов, в Чернышевском округе — 13 домов.

Губернатор Забайкалья также уточнил, что произведены выплаты людям, чьи дома и имущество пострадали от воды. Господин Осипов поручил местным властям в течение суток организовать работу по оценке домов для последующего капремонта. Главам муниципалитетов было поручено оказывать адресную помощь пострадавшим. Администрации Читинского округа поручено просчитать затраты на обустройство водоотводных каналов или «проработать вариант переселения людей» из зон, которые затапливает регулярно.

Влад Никифоров, Иркутск