На политика-иноагента Надеждина составили протокол за интервью нежелательной «Медузе»

Никулинский районный суд Москвы зарегистрировал дело об административном нарушении в отношении политика Бориса Надеждина (внесен в реестр иноагентов). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Господин Надеждин (иноагент) проходит по ст. 20.33 КоАП. Поводом для начала расследования стало интервью политика интернет-изданию «Медуза» (организация признана в России иноагентом и нежелательной организацией). Ролик размещен на YouTube-каналах издания.