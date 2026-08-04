В Башкирии вынесли приговор предпринимателю за небезопасную экскурсию

Мелеузовский районный суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю, признанному виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Установлено, что в августе 2024 года фигурант дела организовал туристическую экскурсию на водопад Куперля для трех туристок на машине, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Однако автомобиль не прошел обязательный периодический технический осмотр, имел запрещенные изменения в конструкции, в том числе в салоне отсутствовали поручни и ремни безопасности для пассажиров.

Для перевозки туристок предприниматель привлек своего знакомого, не оформив надлежащим образом документацию.

Также он не заключил соглашение с клиентками и не провел инструктаж по технике безопасности.

При прохождении бездорожья одна из них ударилась головой и упала, получив вред здоровью средней тяжести.

Подсудимый не признал вину.

Суд приговорил его к ограничению свободы сроком на год.

Майя Иванова