В Башкирии вынесли приговор предпринимателю за небезопасную экскурсию
Мелеузовский районный суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю, признанному виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Установлено, что в августе 2024 года фигурант дела организовал туристическую экскурсию на водопад Куперля для трех туристок на машине, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Однако автомобиль не прошел обязательный периодический технический осмотр, имел запрещенные изменения в конструкции, в том числе в салоне отсутствовали поручни и ремни безопасности для пассажиров.
Для перевозки туристок предприниматель привлек своего знакомого, не оформив надлежащим образом документацию.
Также он не заключил соглашение с клиентками и не провел инструктаж по технике безопасности.
При прохождении бездорожья одна из них ударилась головой и упала, получив вред здоровью средней тяжести.
Подсудимый не признал вину.
Суд приговорил его к ограничению свободы сроком на год.