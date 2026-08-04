Требования Гослинга и Робби по гонорарам поставили под угрозу сиквел «Барби»

Создание сиквела фильма «Барби» под угрозой, поскольку актеры Марго Робби и Райан Гослинг, а также режиссер Грета Гервиг не могут договориться с продюсерами о гонорарах. Об этом сообщает The Times. По данным СМИ, Гослинг просит за свое участие $20 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марго Робби и Райан Гослинг, в фильме «Барби»

Фото: Mattel Films / Warner Bros. Марго Робби и Райан Гослинг, в фильме «Барби»

Фото: Mattel Films / Warner Bros.

Если договоренности не будут достигнуты до декабря, Warner Bros. Discovery потеряет права на производство продолжения «Барби». Права на фильм автоматически вернутся к компании Mattel, что лишит студию возможности использовать сюжетные наработки первой части.

Переговоры о сиквелах в Голливуде часто предусматривают контракты на несколько фильмов и заключаются еще до выхода первой части. Однако по «Барби», собравшей в 2023 году $1,4 млрд, было подписано разовое соглашение. Несмотря на первоначальное отсутствие планов на сиквел, Грета Гервиг и ее соавтор Ноа Баумбах уже придумали концепцию продолжения и готовы приступить к сценарию, как только финансовые вопросы будут урегулированы.

Екатерина Наумова