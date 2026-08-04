С начала 2026 года в Прикамье выявлены 3 тыс. нарушений в сфере миграционного законодательства

За первые шесть месяцев 2026 года полицейские Прикамья в ходе проверок соблюдения миграционного законодательства проверили более 6 тыс. объектов, выявив 3 тыс. нарушений в сфере обеспечения режима пребывания иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Пермскому краю Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

С начала 2026 года на основании материалов ГУ МВД было принято 366 решений об административном выдворении иностранцев, 53 решения о депортации. 592 иностранцам был запрещен въезд на территорию России.

Кроме того, полицейские выявили 116 преступлений в сфере миграции.