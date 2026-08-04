Агент ФБР украл почти $1 млн в криптовалюте со счетов подозреваемого
Работавший в Вашингтоне спецагент контрразведки ФБР Патрик Яроч признался в несанкционированном выводе средств с цифровых кошельков иностранного фигуранта уголовного дела. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на материалы дела, обнародованные в понедельник. По данным судебных документов, он похитил около $1 млн в криптовалюте. Спецагент совершил в 2024–2025 годах транзакции с использованием паролей, полученных ФБР в ходе расследования.
Сам агент объяснил свой поступок «потерей контроля» и разочарованием в бездействии бюро в отношении враждебных криптосчетов. Но затем, по его словам, его стало «мучить чувство вины» и он решил «облегчить душу». При этом сообщается, что в мае он спрашивал у ChatGPT, как лучше инвестировать $1 млн, а в июне — как покинуть США и получить гражданство в стране Евросоюза.
Агента уволили, на данный момент он сотрудничает со следствием, пока ему предъявлено обвинение в перемещении похищенного между штатами.
В последние годы Федеральное бюро расследований США активно занималось расследованиями, связанными с кражей криптовалюты, в том числе взломами крупных блокчейн-платформ. В частности, ФБР установило причастность хакерских группировок Lazarus Group и APT38, которые, как считается, работают на правительство КНДР, ко взлому платформы Harmony в июне 2022 года с похищением $100 млн, а также к крупнейшей на тот момент краже $625 млн из сети Ronin в марте 2022 года. В феврале 2025 года ФБР также возложило на власти Северной Кореи ответственность за кражу $1,5 млрд в криптовалюте Ethereum с биржи ByBit.
Количество краж криптовалюты значительно возросло: 2022 год стал рекордным по числу таких преступлений, увеличившись на 44% по сравнению с 2021 годом. Крупнейшей кражей криптовалюты в истории считается взлом биржи ByBit в первой половине 2025 года, когда было похищено $1,46 млрд. В целом, по итогам первой половины 2025 года хакерами по всему миру было украдено $2,17 млрд в криптовалюте. Отмечается, что злоумышленники все чаще атакуют персональные криптовалютные кошельки, а наибольшее число жертв хакеров проживают в США, Германии и России.
ФБР также предупреждало о росте мошенничества с криптовалютой, особенно в приложениях для знакомств. Только в Сан-Франциско в 2021 году жертвы потеряли более $64 млн из-за таких «романтических афер», использующих криптовалюту.