Агент ФБР украл почти $1 млн в криптовалюте со счетов подозреваемого

Работавший в Вашингтоне спецагент контрразведки ФБР Патрик Яроч признался в несанкционированном выводе средств с цифровых кошельков иностранного фигуранта уголовного дела. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на материалы дела, обнародованные в понедельник. По данным судебных документов, он похитил около $1 млн в криптовалюте. Спецагент совершил в 2024–2025 годах транзакции с использованием паролей, полученных ФБР в ходе расследования.

Сам агент объяснил свой поступок «потерей контроля» и разочарованием в бездействии бюро в отношении враждебных криптосчетов. Но затем, по его словам, его стало «мучить чувство вины» и он решил «облегчить душу». При этом сообщается, что в мае он спрашивал у ChatGPT, как лучше инвестировать $1 млн, а в июне — как покинуть США и получить гражданство в стране Евросоюза.

Агента уволили, на данный момент он сотрудничает со следствием, пока ему предъявлено обвинение в перемещении похищенного между штатами.

Екатерина Наумова