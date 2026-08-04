В Уфе выделят участок без торгов для высотной застройки

ООО «Специализированный застройщик "Мирас-2"» получит участок площадью 1,97 га в Уфе (в рамках жилого комплекса «8 Марта») для многоэтажной жилой застройки. Соответствующее распоряжение главы Башкирии Радия Хабирова опубликовано на официальном интернет-портале республики.

«Мирас-2» должен построить на этом земельном участке два многоквартирных дома. Компания должна передать в собственность города 45 квартир общей площадью 1,69 тыс. кв. м для переселения граждан из аварийных домов, а также семь квартир площадью не менее 372,18 кв. м в собственность граждан, признанных пострадавшими. О каких именно пострадавших идет речь, в документе не уточняется. Кадастровая стоимость участка составляет 89,67 млн руб.

Министерство земельных и имущественных отношений республики должно заключить договор аренды земельного участка.

ООО «Специализированный застройщик "Мирас-2"», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 2023 года. Его учредителем является ООО «Билд» (принадлежит Айгуль Харисовой). В 2025 году у компании не было сведений о выручке, убыток составил 152 тыс. руб.

Майя Иванова