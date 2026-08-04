Умерла пострадавшая при ударе БПЛА по автобусу в Шебекино

Умерла женщина, раненная при ударе БПЛА по автобусу в Шебекино Белгородской области 20 июля. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram-канале.

По словам губернатора, женщина получила тяжелые ранения при атаке. Пострадавшую госпитализировали в федеральную клинику, однако врачам не удалось ее спасти. Господин Шуваев также сообщил еще об одном погибшем жителе Белгородского округа. Подробностей он не привел.

При ударах ВСУ по семи округам региона пострадали 24 человека, сообщил губернатор. За последние сутки над регионом сбили 130 беспилотников.