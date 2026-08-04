При атаке БПЛА под Брянском погиб мирный житель

В селе Лобки Брянской области дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль. Погиб водитель, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук..

ЧП случилось в Погарском районе. Господин Ковальчук пообещал оказать помощь семье погибшего. Он уточнил, что за прошедшие сутки над территорией области было уничтожено 157 вражеских БПЛА самолетного типа.

Минобороны РФ сообщало, что за ночь над территорией Брянской области сбили БПЛА, но их количество не уточнялось. Брянская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам. В регионе введены режим КТО и режим ЧС.