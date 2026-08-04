Башкирия стала первым регионом, где запустили приложение для ветеранов СВО

В Башкирии впервые в России официально запустили мобильное приложение «Ветеран 02», разработанное для комплексной поддержки участников СВО и членов их семей. Оно станет «единым окном» для участников спецоперации, сообщает «Башинформ» со ссылкой на председателя Ассоциации ветеранов СВО республики Оскара Ситдикова.

«Надеемся, что этот опыт ляжет в основу федеральной цифровой сети», — подчеркнул Оскар Ситдиков.

По словам руководителя ассоциации, приложение создавалось как практический инструмент, который должен закрыть главную проблему, с которой сталкиваются ветераны после возвращения.

Оскар Ситдиков пояснил, что «главная боль всегда была в том, что у ветерана по возвращении мало информации о существующих мерах поддержки и где их получить, поэтому он вынужден бегать по инстанциям, собирая справки в разных ведомствах». Приложение должно решить эту проблему, становясь настоящим "единым окном"».

Ветераны СВО и члены их семей в приложении смогут вступить в ассоциацию, узнавать актуальные новости, отправлять обращения. Также они получат медицинскую, психологическую и юридическую поддержку, ознакомятся с вакансиями, анонсами мероприятий и смогут общаться во внутреннем сообществе. Платформа станет единым окном взаимодействия между ветеранами, ассоциацией, органами власти, муниципалитетами и госфондом «Защитники Отечества» и работодателями.

По словам Оскара Ситдикова, платформа ускорит решение бюрократических вопросов в разы. Внутренний мессенджер и чаты позволят ветеранам «общаться, чувствовать плечо товарища, не терять связь», отметил председатель ассоциации.

Майя Иванова