НОВИКОМ вошел в число лидеров по росту клиентских средств

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) укрепил свои позиции среди крупнейших кредитных организаций страны. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», НОВИКОМ вошел в тройку лидеров по приросту совокупных средств клиентов: за июнь этот показатель увеличился на 99 млрд рублей, что соответствует росту на 9,1%.



Согласно ежемесячному рэнкингу «Эксперт РА», на 1 июля 2026 года НОВИКОМ продемонстрировал один из самых высоких результатов среди крупнейших российских банков как по абсолютному объему прироста клиентских средств, так и по темпам их роста.

Достигнутые результаты отражают доверие, оказываемое банку со стороны клиентов. В их числе — лидеры бизнеса Москвы и регионов, ведущие предприятия различных отраслей: от высокотехнологичной промышленности до ритейла, маркетплейсов, транспортных и ИТ-компаний.

Уверенную динамику демонстрирует и розничный бизнес банка. По итогам первого полугодия 2026 года депозитный портфель физических лиц вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а кредитный — на 25%. Кроме того, банк поднялся на 12-е место по объему активов, улучшив свою позицию по сравнению с началом года.

«Рост клиентских средств и укрепление позиций НОВИКОМа среди крупнейших банков России подтверждают, что выбранная нами стратегия приносит результаты. Это приятный повод выразить благодарность нашим многочисленным клиентам за доверие и сотрудничество. Наши ключевые преимущества остаются неизменными: глубокая экспертиза в работе с промышленностью, высокий уровень надежности и индивидуальный подход к каждому клиенту. Именно это позволяет нам уверенно расти вместе с бизнесом наших партнеров и сохранять их доверие», — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»