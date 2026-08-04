ФСБ: в Крыму задержали россиян при подготовке покушения на главу нового региона
ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двух граждан России, которые подозреваются в работе на Главное управление разведки Украины. По версии спецслужбы, мужчины планировали теракты и покушение на руководителя одного из новых регионов.
Граждане 1992 и 1999 годов рождения прошли обучение обращению с самодельными взрывными устройствами. После этого куратор поручил им совершить теракты на объектах критически важной инфраструктуры «и в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова», заявили в Центре общественных связей ФСБ.
Следствие считает, что позднее мужчины планировали вступить в запрещенную на территории РФ террористическую организацию. В ФСБ заявили, что при обысках у подозреваемых нашли три FPV-дрона со взрывчаткой и СВУ.
Задержания в Крыму и Севастополе по подозрению в подготовке терактов и покушений, в том числе на руководителей региона, происходили и ранее. Так, в мае 2023 года ФСБ сообщала о предотвращении серии терактов в Крыму, которые планировала украинская военная разведка, включая покушения на главу республики Сергея Аксенова, главу парламента Владимира Константинова и главу администрации Ялты Янину Павленко. Тогда были задержаны шесть человек, у которых, по данным ФСБ, нашли самодельные взрывные устройства, пластичные взрывчатые вещества и средства связи.
В феврале 2024 года ФСБ также сообщала о предотвращении теракта в отношении одного из руководителей Крыма, который, по данным спецслужбы, готовила Служба безопасности Украины. Были задержаны трое подозреваемых, которые, как утверждается, по заданию СБУ готовились подорвать машину представителя власти в Симферополе. У них были изъяты радиоуправляемые самодельные взрывные устройства. В декабре 2023 года ФСБ заявляла об обезвреживании в Крыму разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, которая планировала нападения на Сергея Аксенова, Владимира Константинова, Олега Царева и Александра Талипова. Тогда сообщалось о предотвращении 14 диверсионно-террористических актов и задержании 18 агентов и пособников Киева.
В разные периоды ФСБ задерживала жителей Крыма и Севастополя по обвинениям в государственной измене и шпионаже, а также в подготовке диверсий и терактов на транспортных объектах, воинских частях и других критически важных инфраструктурных объектах. Задержанные, по данным ФСБ, часто были завербованы через интернет-мессенджеры и собирали информацию о военных объектах, передвижении войск и расположении ПВО.