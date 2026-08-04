В лагере для детей железнодорожников в Стерлитамаке выявили нарушения

Прокуратура выявила нарушения при организации отдыха в детском лагере для детей железнодорожников в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Стерлитамакская транспортная прокуратура провела проверка в летнем профильном лагере для детей работников железной дороги.

Установлено, что в спальных корпусах было повреждено напольное покрытие, протекала кровля, не было обогревательных приборов. Кроме того, в пищеблоке холодильное оборудование имело дефекты, а вентиляционное оборудование не было оснащено маслоуловительными сетками.

Стерлитамакский транспортный прокурор внес представление руководителю Дирекции социальной сферы Куйбышевской железной дороги. По требованию прокурора приняли меры по устранению нарушений.

Роспотребнадзор по материалам надзорного ведомства оштрафовал должностное лицо на 500 руб. за нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ).

Майя Иванова