В Уфимском районе выделят участок без торгов для строительства спорткомплекса

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился предоставить земельный участок в аренду без торгов для строительства спорткомплекса. ООО «Спорт Лайф» получит участок площадью 4,8 га в селе Зубово Уфимского района для реализации приоритетного инвестиционного проекта «Комплекс спортивных сооружений».

Компания планирует возвести на нем открытые и закрытые спортплощадки для футбола и хоккея. Проекту присвоили статус приоритетного на «инвестиционном часе» главы республики. Общий объем инвестиций составит 350 млн руб., на объекте создадут 15 рабочих мест. Кадастровая стоимость участка составляет 25,42 млн руб. К

ООО «Спорт Лайф», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в селе Чесноковка Уфимского района в декабре 2023 года. Владельцем является Дмитрий Игнатьев. Компания занимается строительством жилых и не жилых домов. Финансовую отчетность она не публикует.

Майя Иванова