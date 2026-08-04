В Крыму военнослужащий застрелил сослуживца и трех гражданских и ранил четверых

В селе Хмельницком в Севастополе военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. Погиб один военнослужащий, еще один пострадал. Затем преступник застрелил трех жителей села и еще троих ранил. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет», — уточнил чиновник.

Военнослужащий задержан. На месте происшествия работают оперативные службы. Другие детали господин Развожаев не привел.