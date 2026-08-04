Правительство выделило 3 млрд рублей на летний отдых детей бойцов СВО

Правительство дополнительно направило 3 млрд руб. для организации летнего отдыха детей бойцов СВО и ребят из многодетных семей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по туризму. С инициативой об увеличении финансирования детского отдыха выступила «Единая Россия», эту идею поддержал Владимир Путин.

«Недавно выделили 3 млрд руб., чтобы дети участников специальной военной операции, из многодетных семей и из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, провели каникулы у моря в детских оздоровительных организациях Краснодарского края,— уточнил господин Мишустин (цитата по "РИА Новости"). — Это коснется 40 тысяч ребят».

В апреле правительство выделило Белгородской области 1,2 млрд руб. на организацию детского летнего отдыха. Средства направят на поездки в лагеря и санатории Краснодарского края, Крыма и других регионов страны. По расчетам властей, отдохнуть смогут более 16 тыс. детей — из приграничных территорий, из семей участников СВО и многодетных семей.