В Самарской области экспериментально начнут работать роботы-доставщики
Самарская область вошла в 35 субъектов РФ, где Правительство России запускает экспериментальный правовой режим. В регионе начнут работать роботы-доставщики, сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Фото: Ольга Кулишенко / Коммерсантъ
По словам главы региона, эксперимент продлится три года. Жители Самары смогут оценить, как новые технологии вписываются в ритм жизни города-миллионника.
«Ровер — это небольшой робот-курьер высотой до 60 см. Он передвигается по тротуарам, велодорожкам и в жилых зонах со средней скоростью пешехода, работает на электричестве, не шумит и не загрязняет воздух. Такие можно увидеть, например, в Москве», — отмечает Вячеслав Федорищев.