В Оренбуржье прокуратура через суд изымает земли у реки Урал

Прокуратура Оренбургского района в ходе проверки соблюдения земельного и природоохранного законодательства выявила нарушения в селе Ивановка. В собственности физического лица и организаций находятся три земельных участка вдоль реки Урал, границы которых пересекаются с береговой полосой и береговой линией водного объекта на площади свыше 20 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Прокурор района обратился в суд с требованием изъять из чужого незаконного владения земли в пределах водного объекта. Иск надзорного ведомства был удовлетворен. Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.

Яна Вежлева