Краевой суд оставил в силе решение об увольнении директора пермской гимназии

Пермский краевой суд оставил без изменения решение об увольнении директора МАОУ «Гимназия № 2» Людмилы Сухановой с формулировкой «в связи с утратой доверия». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ранее прокуратура установила, что госпожа Суханова заключила договор аренды помещения в здании гимназии с АНО «Центр “Кайдзэн”», директором которой является ее родственник. Проверка показала, что АНО «Центр “Кайдзэн”» допускала просрочки платежей по арендной плате, а обеспечительный арендный платеж вовсе не вносился.

Из-за выявленных нарушений госпоже Сухановой объявили выговор. Прокуратура не согласилась с избранным дисциплинарным взысканием и обратилась в суд, требуя обязать департамент образования администрации Перми уволить Людмилу Суханову в связи с утратой доверия. В апреле 2025 года Ленинский суд Перми удовлетворил иск прокурора.

Госпожа Суханова руководила гимназией № 2 (бывшей школой № 137) с 1989 года.