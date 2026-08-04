ФК «Оренбург» договорился с «Зенитом» о переходе полузащитника Дмитрия Васильева

Футбольный клуб «Оренбург» договорился с «Зенитом» о переходе полузащитника Дмитрия Васильева, сообщают пресс-службы обоих ФК. 22-летний воспитанник петербургского клуба выступал за главную команду «Зенита», а минувший сезон провел в «Сочи» на правах аренды, сыграв 30 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Дебют полузащитника в основной команде «Зенита» состоялся 15 июля 2023 года в матче за Суперкубок России. Всего на счету игрока 25 встреч и два забитых мяча за петербургский клуб. В составе «Зенита» Васильев стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и дважды выигрывал Суперкубок.

Для Васильева это не первое знакомство с «Оренбургом»: в сезоне-2021/22 он уже выступал за клуб на правах аренды и провел пять матчей под руководством Марцела Лички. Сроки и условия трансфера озвучены не были.

Яна Вежлева