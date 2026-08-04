В Оренбурге в СНТ «Вишневый сад» обнаружили авиационный боеприпас, место оцеплено

В понедельник, 3 августа, поступила информация об обнаружении авиационного боеприпаса на территории садоводческого товарищества «Вишневый сад», дачный массив «Ростоши-2». В целях обеспечения безопасности место находки оцеплено, сообщает администрация Оренбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, сотрудники МУ МВД России «Оренбургское» и Росгвардии обеспечивают круглосуточное патрулирование и контроль за ситуацией. Проведение контролируемого подрыва снаряда запланировано на 5 августа.

В администрации просят сохранять спокойствие и соблюдать требования правоохранительных органов.

Руфия Кутляева