В аэропорту Оренбурга задержаны рейсы в Сочи и Санкт-Петербург

В международном аэропорту Оренбурга имени Юрия Гагарина зафиксированы задержки рейсов по двум направлениям. Как следует из данных онлайн-табло, вылет в Сочи, запланированный на 10:00, перенесен на 11:20. Рейс в Санкт-Петербург, который должен был отправиться в 13:35, задерживается до 17:35.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников / Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников / Коммерсантъ

Ранее стало известно, что в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) вводились временные запреты на прием и отправку воздушных судов. В настоящее время аэропорт Оренбурга работает в штатном режиме, остальные рейсы выполняются по расписанию. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями информации на сайте авиаузла.