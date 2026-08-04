Склад Wildberries в Тверской области получил повреждения при атаке БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атака на склад Wildberries в Тверской области является частью серии подобных инцидентов, происходящих с 18 июля, когда Вооруженные силы Украины начали наносить удары по складам Wildberries в различных регионах России, включая Подмосковье, Тамбовскую, Владимирскую, Самарскую, Пензенскую, Ленинградскую, Удмуртскую, Рязанскую области, Краснодарский и Ставропольский края. В результате этих атак логистические объекты компании регулярно приостанавливали работу, а некоторые склады, как в случае с Владимирской областью, были значительно повреждены пожарами на площади до 100 тыс. кв. м.

Эти атаки приводили к человеческим жертвам и пострадавшим среди сотрудников складов и жителей близлежащих населенных пунктов. Например, при ударах по складам в Котовске Тамбовской области погибли семь человек и пострадали 24, а в Электростали Московской области погиб один человек и 36 пострадали. Wildberries в ответ на эти события запускал горячие линии для родственников сотрудников и перестраивал логистические цепочки, а также временно снимал с продажи товары, хранившиеся на атакованных складах.

В целом, за период с начала атак было выведено из строя не менее 8% от общего объема логистических мощностей Wildberries. Компания осуществляла выплаты семьям погибших и пострадавшим сотрудникам. Помимо объектов Wildberries, беспилотники также атаковали промышленные предприятия и жилые дома в различных регионах России.