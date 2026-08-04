Самарский вуз получил предостережение Рособрнадзора за поздние сроки подачи сведений

Рособрнадзор вынес предостережение АНО ВО «Самарский университет государственного управления „Международный институт рынка“». Вуз нарушил установленные сроки передачи сведений в федеральную информсистему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Речь идет о данных по документам, выданным в период с 1 января по 30 апреля 2026 года. По правилам формирования и ведения ФИС ФРДО сведения о документах, выданных по дополнительным профессиональным программам, должны вноситься в реестр не позднее 30 календарных дней со дня их выдачи. Международный институт рынка превысил этот срок.

Вузу предложено принять меры для соблюдения обязательных требований. На момент публикации в Международном институте рынка комментарий «Ъ-Волга» не предоставили.

Аналогичные предостережения получили еще 18 вузов по всей стране.

Георгий Портнов