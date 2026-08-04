В Башкирии в ДТП погибли два человека

3 августа около 20:00 в Туймазинском районе произошла авария, в которой погибли два человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

ДТП случилось на 9-м км дороги Московка — Япрыково — Туймазы. 35-летний водитель Renault Sandero не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.

Два пассажира — мужчины 39 и 46 лет — скончались на месте происшествия, водителя госпитализировали с тяжелыми травмами.

Установлено, что у водителя не было прав.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, отмечается в сообщении.

Майя Иванова