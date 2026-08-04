Экс-директора березниковского МКУ и замдиректора фирмы-подрядчика отправили в колонию за хищение 50 млн рублей

Березниковский суд признал бывшего директора местного муниципального учреждения и замдиректора одного из строительных предприятий виновными в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при исполнении муниципальных контрактов по сносу аварийного жилья и приговорил их к реальным срокам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

Как установили сотрудники УФСБ, осенью 2023 года был заключен контракт на снос аварийных домов в Березниках. Стоимость работ составляла 90 млн руб. По условиям контракта строительный мусор требовалось утилизировать на полигоне, однако подрядчик этого не сделал, складировав мусор на заброшенной промышленной площадке. Директор муниципального учреждения подписал фиктивные акты приемки выполненных работ. Таким образом, подрядчик присвоил более 50 млн руб., выделенных именно на утилизацию строительного мусора.

Суд назначил виновным наказание в виде шести и восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штрафов в размере от 900 тыс. руб. до 1,7 млн руб., а также лишения права заниматься деятельностью, связанной со строительством и демонтажом объектов капитального строительства, сроком от 2,5 до 4 лет.