США ввели санкции против Сухопутных войск и подразделений Минобороны России

Составлено ИИ-Ассистентъ

США регулярно вводят ограничительные меры против российских ведомств, организаций и физических лиц. Еще в декабре 2020 года Минторг США опубликовал список из 45 российских предприятий, связанных с вооруженными силами, включая Службу внешней разведки и Минобороны России, а также компании «Рособоронэкспорт», «Оборонпром», «Ростех». Эти предприятия подпали под экспортные ограничения, поскольку, по мнению американской стороны, являются конечными потребителями военной продукции и могут представлять угрозу. Позднее, в 2022 году, США ввели полные блокирующие санкции в отношении российских предприятий оборонного сектора, производящих боевые самолеты, ракеты и беспилотники.

В санкционные списки США попадали различные дочерние структуры Минобороны России. Например, в 2024 году Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в санкционный список директора «224-го летного отряда» (дочерняя структура Минобороны России) Владимира Михейчика и три самолета командования военно-транспортной авиации РФ. Кроме того, в 2022 году Минторг США включил в черный список Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ. Также санкции касались центра беспилотной авиации Минобороны РФ. Российские власти рассматривают новые санкции как «враждебный шаг», отдаляющий страны от нормализации отношений, и заявляют, что будут защищать свои интересы.

Санкции США в отношении России охватывают не только военный сектор, но и финансовую, энергетическую и технологическую сферы. Эти меры направлены на нарушение «военной машины России» и предотвращение доступа к американским технологиям. Введение санкций может повлиять на возможность России производить вооружения, так как возникает необходимость быть самодостаточными в производстве. В то же время, как отмечают некоторые российские предприятия, например АО «НПО «Завод «Волна»», санкции и сложности с закупкой комплектующих затрудняют своевременное выполнение государственного оборонного заказа.