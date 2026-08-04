«Домосервис»: от управления домами — к формированию соседских сообществ

Управляющая компания «Домосервис» (входит в АО ГК «Первый Трест») выстраивает новую модель взаимодействия с жителями многоквартирных домов: акцент смещается с чисто эксплуатационных задач на формирование комфортной социальной среды. Ключевым элементом этой стратегии стали Центры добрососедства, запускаемые в жилых комплексах под управлением компании.



Фото: АО ГК «Первый Трест»

На текущий момент «Домосервис» обслуживает 14 домов совокупной площадью порядка 600 тыс. кв. м. При значительном объеме технической и эксплуатационной работы компания системно развивает социальный вектор деятельности. Как подчеркивает руководитель УК Виталий Дигинау, цель инициативы — не просто предоставлять коммунальные услуги, а создавать условия для объединения людей.

Центры добрососедства уже функционируют в ЖК «Новатор» и «Grand&Grand», в ближайшее время аналогичный объект откроется в ЖК «Урбаника». Примечательно, что, если на старте проекта под центры адаптировали существующие помещения, то в новых комплексах (в частности, в «Урбанике») пространства для них закладываются еще на этапе проектирования. Речь идет о просторных многофункциональных зонах, включающих коворкинги и площадки для встреч — это свидетельствует о последовательном подходе девелопера и управляющей компании к задаче формирования комфортной среды для неформального общения и совместной деятельности.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

За год работы в рамках программы проведено свыше 50 мероприятий различного формата. В числе активностей — мастерклассы, спортивные турниры, тематические праздники. Так, в ЖК «Grand&Grand» популярностью пользуются турниры по аэрохоккею; в прошлом году УК организовала масштабный футбольный турнир между командами жителей ЖК «Новатор», «Биосфера» и «Биосфера Высота».

По словам автора и инициатора программы добрососедства в «Домосервисе» Софии Тарико, ключевая задача — дать жителям возможность проявить собственные таланты и навыки. Компания выступает в роли модератора: предоставляет помещения, помогает с планированием и организацией, привлекает внешних партнеров (творческие студии, мастеров и так далее), но при этом значительную часть активностей формируют сами жильцы. В домах, находящихся под управлением «Домосервиса», проживают представители самых разных увлечений и профессий — от йогов и художников до фотографов, мастеров прикладного творчества и спортсменов, многие из них готовы делиться своими знаниями и опытом.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

В программу включены и массовые форматы досуга: кинопоказы под открытым небом, тематические праздники, квизы, празднование Нового года, Дня защиты детей и 1 сентября. Особой популярностью у детей пользуются ярмарки, где они могут представить собственные поделки или кулинарные изделия.

Отдельный блок программы составляют просветительские мероприятия. В числе проведенных лекций — выступления кинологов о воспитании собак, консультации психологов, лекции специалистов по ландшафтному дизайну и здоровому образу жизни. По оценке организаторов, такие события становятся точками притяжения и способствуют неформальному нетворкингу: жители лучше узнают друг друга, находят единомышленников и людей со схожими интересами.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

Таким образом, Центры добрососедства выходят за рамки досуговых пространств: они формируют новую философию взаимодействия между управляющей компанией и жителями. В этой модели УК становится не просто исполнителем коммунальных функций, а партнером и координатором, помогающим создавать живую, дружелюбную и вовлеченную среду. В условиях мегаполиса, где дефицит личного общения становится все более ощутимым, подобные практики приобретают особую социальную значимость.

АО ГК «Первый Трест»

ЖК «Новатор» — ООО СЗ ИННОВАЦИЯ

ЖК «Grand&Grand» — ООО СЗ НЕБО СТОЛИЦЫ

ЖК «Урбаника» — АО СЗ УРБАНИКА 3

ЖК «Биосфера» — ООО СЗ БИОСФЕРА

ЖК «Биосфера Высота» — ООО СЗ ОСНОВА

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф